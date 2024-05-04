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Снигур разгромила россиянку в финале турнира ITF W50 в Грузии

Теннис

Украинка с титулом

Снигур разгромила россиянку в финале турнира ITF W50 в Грузии

Фото: CNN

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №125) победила в финале турнира серии ITF W50 в Грузии. В решающем матче за главный титул соревнований наша спортсменка одолела теннисистку без флага Киру Павлову (WTA №461).

Счет матча 2-0 (6-1; 6-1) в пользу Дарьи. Поединок длился 1 час 1 минуту и стал первым очным для спортсменок.

Этот титул стал вторым в сезоне для Снигур. Ранее украинка побеждала на турнире ITF W50 в Кальви (Франция) и проиграла в финале ITF W75 в Ржичанах (Чехия).

Напомним, что ранее Ястремская показала фото из Канн.

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