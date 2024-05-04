Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Снигур разгромила россиянку в финале турнира ITF W50 в Грузии
Украинка с титулом
Фото: CNN
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA №125) победила в финале турнира серии ITF W50 в Грузии. В решающем матче за главный титул соревнований наша спортсменка одолела теннисистку без флага Киру Павлову (WTA №461).
Счет матча 2-0 (6-1; 6-1) в пользу Дарьи. Поединок длился 1 час 1 минуту и стал первым очным для спортсменок.
Этот титул стал вторым в сезоне для Снигур. Ранее украинка побеждала на турнире ITF W50 в Кальви (Франция) и проиграла в финале ITF W75 в Ржичанах (Чехия).
Напомним, что ранее Ястремская
Популярное сейчас
- Бабич – о расистском скандале Игнатенко: Не удивлен
- 1260 оккупантов и 199 единиц техники. Генштаб подытожил потери россиян за минувшие сутки
- Лунин сыграет с Баварией, Ройс покидает Дортмунд, размер премиальных для сборной. Главные новости за 3 мая
- Ига Швёнтек назвала имя желаемой соперницы в финале Мастерса в Мадриде
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО
- Легендарный Ромарио шокировал фанатов возвращением на футбольное поле в возрасте 58 лет. ВИДЕО