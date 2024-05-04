Свентек – о турнире в Мадриде: Всегда есть над чем поработать

Первая ракетка мира, полька Ига Свентек прокомментировала свое выступление на турнире серии WTA 1000 в Мадриде (Испания). Перед финальным поединком спортсменка проанализировала свои матчи на протяжении соревнований.

"В большинстве матчей виден результат, но всегда есть над чем поработать.

Было нелегко, потому что в начале турнира у меня было не так уж много времени на адаптацию к условиям, и приспосабливаться пришлось уже по ходу. Но в общем-то я провела достаточно хорошие матчи, играла качественно. Я рада, что играю на таком уровне и чувствую себя свежей даже перед финалом.

Я бы соврала, если бы сказала, что у меня не бывает лишних мыслей. Конечно, они возникают, но вопрос в том, как ты на них отреагируешь. Не скажу, что у меня всегда одинаковое настроение, потому что одни дни лучше, другие – хуже, но даже если бывает немного хуже, я знаю, что все равно могу хорошо играть и побеждать" – цитирует Игу ресурс Tennis365.