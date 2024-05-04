Легендарный немецкий теннисист лишился статуса банкрота

Легенда мирового тенниса, бывший лидер рейтинга и олимпийский чемпион Борис Беккер официально теперь не банкрот.

"Банкротство перевернуло мой мир. Я не имел представления о том, как оказался в таком положении и о самом процессе банкротства. Я полностью полагался на тех, кто меня консультировал, и придерживался их рекомендаций, считая, что мне это на пользу.

Через некоторое время я сам осознал, и мне объяснили, что некоторые советы были совершенно ошибочными. Их давали люди, которые явно не заботились о моих интересах. Я просто не в состоянии сделать больше, чем уже сделал, в плане отчетности и передачи имущества, в том числе трофеев" – сказал Беккер.

Напомним, что в 2017 году Беккер был официально признан банкротом, а его долг составлял 60 миллионов долларов.