Свентек выиграла у Сабаленко финал Мадрида

Первая ракетка мира, полька Ига Свентек победила в финале турнира серии WTA1000 в Мадриде (Испания). В решающем матче за главный титул соревнований она одолела Арину Сабаленко (WTA №2).

Счет матча 2-1 (7-5; 4-6; 7-6) в пользу Иги. В ее активе 2 подачи на вылет, 6 подряд выигранных очков, 5 из 12 использованных брейков, 8 из 13 отыгранных брейков и 4 двойные ошибки.

Этот титул стал 20-м для Свентек на уровне WTA (девятым – на уровне WTA1000). В списке самых титулованных теннисисток, ныне выступающих в Туре, Ига занимает шестое место.