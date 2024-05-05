Свентек: Когда выигрываешь титул в таком напряженном финале, это делает победу еще более особенной

Первая ракетка мира Ига Свентек поделилась впечатлениями от победы в финальном матче турнира серии WTA1000 в Мадриде (Испания).

"Конечно, когда выиграешь титул в таком напряженном финале, это делает победу еще более особенной. Тем более, учитывая, насколько высока была интенсивность игры. Каждое очко имело значение. Думаю, что в результате у нас получилась отличная борьба. Я была рада разделить этот корт с ней, думаю, что болельщикам этот матч понравился.

Я счастлива, что сыграла в таком матче. Когда есть теннисистки, много работающие над собой и пытающиеся стать еще сильнее, это тоже дает тебе мотивацию работать самой еще настойчивей. Сегодняшний матч однозначно показал, что мы можем играть в отличный теннис под давлением. Если такая борьба, конечно, ты стремишься работать еще больше, ты не можешь опускать руки.

Я не знаю, насколько этот матч повлияет на мою уверенность именно на турнирах в Риме и Ролан Гаррос. Я просто думаю, что этот финал даст мне много мудрости и надежды. Что даже тогда, когда я не чувствую себя хорошо, я все равно могу побеждать топ-теннисисток. Если я смогу запомнить, что именно происходило в моей голове и как мне удалось все это преодолеть, конечно, это пригодится на турнирах в будущем" – сказала Ига.