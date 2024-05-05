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Костюк трогательно поздравила отца с днем рождения. Фото

Теннис
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Костюк трогательно поздравила отца с днем рождения. Фото

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №21) поздравила своего отца с днем рождения. Соответствующий пост наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

"С днем рождения мой единственный, лучший во всем мире отец. Люблю тебя" – написала Марта.

Костюк трогательно поздравила отца с днем рождения. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Билодид поздравила всех верующих со светлой Пасхой.

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