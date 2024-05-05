Костюк трогательно поздравила отца с днем рождения. Фото

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №21) поздравила своего отца с днем рождения. Соответствующий пост наша спортсменка разместила на своей официальной странице в Instagram.

"С днем рождения мой единственный, лучший во всем мире отец. Люблю тебя" – написала Марта.