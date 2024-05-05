Белинский – чемпион турнира ITF M15 в Хорватии

Украинский теннисист Вячеслав Белинский победил на турнире серии ITF M15 в Осиеке (Хорватия). В решающем поединке за главный титул соревнований наш спортсмен одолел местного Милли Поличака.

Счет матча 2-0 (6-2; 6-0) в пользу украинца.

Этот титул стал первым в сезоне для Вячеслава и третьим в его карьере. Предыдущие два он также выиграл в Хорватии: в 2022 году M25 в Сплите, а в прошлом сезоне – М15 в Опатии.