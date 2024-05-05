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Белинский – чемпион турнира ITF M15 в Хорватии

Теннис
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Победа – всегда приятно

Белинский – чемпион турнира ITF M15 в Хорватии

Фото: Теннисный Портал Украины

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Вячеслав Белинский победил на турнире серии ITF M15 в Осиеке (Хорватия). В решающем поединке за главный титул соревнований наш спортсмен одолел местного Милли Поличака.

Счет матча 2-0 (6-2; 6-0) в пользу украинца.

Этот титул стал первым в сезоне для Вячеслава и третьим в его карьере. Предыдущие два он также выиграл в Хорватии: в 2022 году M25 в Сплите, а в прошлом сезоне – М15 в Опатии.

Напомним, ранее Костюк поздравила своего отца с днем рождения.

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