Пятая ракетка мира Джессика Пегула может пропустить Ролан Гаррос

Американская теннисистка, пятая ракетка мира Джессика Пегула, сообщила, что может пропустить "Ролан Гаррос", поскольку её возвращение к тренировкам идёт слишком медленными темпами.

"Привет, ребята. Хочу сообщить, что пропущу турнир в Риме и, возможно, "Ролан Гаррос". Чувствую себя хорошо, но мне нужно не усугубить травму и как можно скорее возобновить тренировки", — написала спортсменка в социальной сети.

30-летняя Пегула уже пропустила турнир категории WTA-1000 в Мадриде. Последний раз теннисистка выходила на корт 13 апреля в матче Кубка Билли Джин Кинг (бывшего Кубка Федерации) с бельгийской спортсменкой Ханне Вандевинкель (6:2, 6:0).