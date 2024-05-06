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Пятая ракетка мира Джессика Пегула может пропустить Ролан Гаррос

Теннис

Теннисистка не сыграет на турнире WTA-1000 в Риме

Пятая ракетка мира Джессика Пегула может пропустить Ролан Гаррос

firstorderhistorians.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американская теннисистка, пятая ракетка мира Джессика Пегула, сообщила, что может пропустить "Ролан Гаррос", поскольку её возвращение к тренировкам идёт слишком медленными темпами.

"Привет, ребята. Хочу сообщить, что пропущу турнир в Риме и, возможно, "Ролан Гаррос". Чувствую себя хорошо, но мне нужно не усугубить травму и как можно скорее возобновить тренировки", — написала спортсменка в социальной сети.

30-летняя Пегула уже пропустила турнир категории WTA-1000 в Мадриде. Последний раз теннисистка выходила на корт 13 апреля в матче Кубка Билли Джин Кинг (бывшего Кубка Федерации) с бельгийской спортсменкой Ханне Вандевинкель (6:2, 6:0).

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