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Янник Синнер рассказал, когда примет решение о возвращениии в тур
Сейчас теннисист восстанавливается от травмы
Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая ракетка мира, победитель Australian Open — 2024 Янник Синнер из Италии назвал приблизительный срок, после которого он примет решение о дальнейших выступлениях в туре в связи с недавно обострившейся травмой.
"Сейчас нагрузки, которые я выполняю, действительно очень низкоинтенсивные. Возможно, у меня и моей команды будет больше ответов на вопрос о моём возвращении к соревнованиям через семь или десять дней", — приводит слова Синнера пресс-служба "Мастерса" в Риме.
Напомним, ранее стало известно, что итальянец не выступит на домашнем "Мастерсе" в Риме, который пройдёт с 7 по 19 мая.
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