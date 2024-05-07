Янник Синнер рассказал, когда примет решение о возвращениии в тур

Вторая ракетка мира, победитель Australian Open — 2024 Янник Синнер из Италии назвал приблизительный срок, после которого он примет решение о дальнейших выступлениях в туре в связи с недавно обострившейся травмой.

"Сейчас нагрузки, которые я выполняю, действительно очень низкоинтенсивные. Возможно, у меня и моей команды будет больше ответов на вопрос о моём возвращении к соревнованиям через семь или десять дней", — приводит слова Синнера пресс-служба "Мастерса" в Риме.

Напомним, ранее стало известно, что итальянец не выступит на домашнем "Мастерсе" в Риме, который пройдёт с 7 по 19 мая.