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Янник Синнер рассказал, когда примет решение о возвращениии в тур

Теннис

Сейчас теннисист восстанавливается от травмы

Янник Синнер рассказал, когда примет решение о возвращениии в тур

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая ракетка мира, победитель Australian Open — 2024 Янник Синнер из Италии назвал приблизительный срок, после которого он примет решение о дальнейших выступлениях в туре в связи с недавно обострившейся травмой.

"Сейчас нагрузки, которые я выполняю, действительно очень низкоинтенсивные. Возможно, у меня и моей команды будет больше ответов на вопрос о моём возвращении к соревнованиям через семь или десять дней", — приводит слова Синнера пресс-служба "Мастерса" в Риме.

Напомним, ранее стало известно, что итальянец не выступит на домашнем "Мастерсе" в Риме, который пройдёт с 7 по 19 мая.

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Янник Синнер
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