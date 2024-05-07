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Кори Гауфф: Наследие Надаля будет почти непревзойдённым
Американская теннисистка высказалась завершении карьеры испанца
Getty Images/Global Images Ukraine
Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась завершении карьеры Рафаэля Надаля.
"Честно говоря, мне как болельщику очень трудно смириться с мыслью, что его карьера подходит к концу. Большую часть моей жизни он был победителем "Ролан Гаррос". Сейчас потихоньку приходит осознание. Я была в Мадриде и ещё не думала о том, что он уходит на пенсию. Но когда я увидела, как они проводят небольшую церемонию после его матча, то подумала, что это действительно происходит, это по-настоящему.
Мне немного грустно от этого, потому что он определённо один из моих любимых игроков. Его менталитет и энергичность — это то, чем я восхищаюсь. Он, наверное, единственный игрок, на которого, когда я тренируюсь на корте рядом с ним, я буду отвлекаться.
Я тренировалась рядом с невероятными игроками. Но только к нему у меня было приковано внимание. Не хочу обидеть других игроков, но что-то есть в нём, в его ауре и в той интенсивности, с которой он всё делает. Для меня как для молодого игрока это то, на что стоит равняться.
А ещё он очень элегантный, приятный человек. Помню, в прошлом году на "Ролан Гаррос" он коснулся моей спины и сказал: "Отличная работа". Я не смогла ничего сказать в ответ, пока не спустилась по лестнице, потому что просто не могла поверить, что он заговорил со мной. Думаю, именно по таким мелочам я буду скучать в туре.
То, как он себя ведёт, просто великолепно. Его наследие будет почти непревзойдённым, если говорить о том, с какой интенсивностью он ко всему подходит. Думаю, это то, чего будет не хватать игрокам и болельщикам", — сказала Гауфф на пресс-конференции.
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