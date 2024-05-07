Ига Швёнтек: Я думаю, спорт становится более интенсивным, потому что мы играем быстрее

Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира, 22-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек предположила, почему в мужском теннисе растёт количество травм.

"Я думаю, спорт становится более интенсивным, потому что мы играем быстрее. Мы действительно сосредоточены на улучшении нашей физической формы. Из-за этого у нас больше нагрузок. С другой стороны, нагрузки придают больше сил на корте. Все двигаются немного лучше. Выигрывать матчи становится тяжелее.

Мне сложно сравнивать теннис ATP на грунте и харде. На самом деле я не специалист, чтобы анализировать, почему у них сейчас травмы. Может быть, это просто совпадение, что это произошло всего за пару дней. Я думаю, что в целом тур становится всё более и более интенсивным из-за продолжительности турниров и обязательных правил, которые прописаны в регламенте. Посмотрим, что это принесёт в будущем", — сказала Швёнтек на пресс-конференции.