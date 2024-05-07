Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Доминик Тим может завершить карьеру по окончании турнира в Вене
Теннисист не может набрать оптимальные кондиции после травмы
Бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим планирует завершить карьеру в октябре этого года после турнира категории ATP-500 в Вене. Об этом пишет Salzburger Nachrichten.
Спад в игре австрийца начался в 2021 году после серьёзной травмы запястья, которая беспокоит его до сих пор.
Напомним, что турнир в Вене пройдёт с 21 по 27 октября.
За свою карьеру 30-летний Тим ставал победителем турнира серии "Большого шлема" (Открытый чемпионат США — 2020). Кроме того, на его счету ещё 16 побед на турнирах ATP.
Популярное сейчас
- Пари Сен-Жермен - Боруссия (Дортмунд). Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- СБУ разоблачила сеть агентов ФСБ, которые готовили убийство Зеленского
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО
- Легендарный немецкий теннисист лишился статуса банкрота
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО
Комментарии 1