Доминик Тим может завершить карьеру по окончании турнира в Вене

Бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим планирует завершить карьеру в октябре этого года после турнира категории ATP-500 в Вене. Об этом пишет Salzburger Nachrichten.

Спад в игре австрийца начался в 2021 году после серьёзной травмы запястья, которая беспокоит его до сих пор.

Напомним, что турнир в Вене пройдёт с 21 по 27 октября.

За свою карьеру 30-летний Тим ставал победителем турнира серии "Большого шлема" (Открытый чемпионат США — 2020). Кроме того, на его счету ещё 16 побед на турнирах ATP.