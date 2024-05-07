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Доминик Тим может завершить карьеру по окончании турнира в Вене

Теннис

Теннисист не может набрать оптимальные кондиции после травмы

Доминик Тим может завершить карьеру по окончании турнира в Вене

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывшая третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим планирует завершить карьеру в октябре этого года после турнира категории ATP-500 в Вене. Об этом пишет Salzburger Nachrichten.

Спад в игре австрийца начался в 2021 году после серьёзной травмы запястья, которая беспокоит его до сих пор.

Напомним, что турнир в Вене пройдёт с 21 по 27 октября.

За свою карьеру 30-летний Тим ставал победителем турнира серии "Большого шлема" (Открытый чемпионат США — 2020). Кроме того, на его счету ещё 16 побед на турнирах ATP.

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08.05.2024 в 00:00
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Комментарии 1
Dieppe (Rouen )
08.05.2024 в 00:00
Жаль
Ответить
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