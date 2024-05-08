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Энди Маррей сыграет на соревнованиях в Женеве
Британец не играл из-за травмы
Фото: ATP Tour / Автор неизвестен
Трёхкратный чемпион турниров серии "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей вернётся на корт после травмы на турнире АТР-250 в Женеве (Швейцария).
На официальных страницах соревнований в социальных сетях была опубликована информация о том, что Маррею предоставили уайлд-кард.
Турнир пройдёт на неделе перед "Ролан Гаррос" с 19 по 25 мая.
Напомним, ранее Маррей снялся с турниров в Монте-Карло (Монако) и Мюнхене (Германия) из-за травмы.
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