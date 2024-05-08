Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Надаль: Сначала мне нужно сыграть на турнире в Риме, а тогда говорить о Ролан Гаррос
Испанец высказался о предстоящих турнирах
Фото: Tennis365
22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира 37-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил на вопрос, какие эмоции он будет испытывать по возвращении на корты "Ролан Гаррос".
"Я не могу дать чёткого ответа. Прежде всего, я хочу сыграть в Риме. Это тот турнир, где я сейчас выступаю. Я не думаю о том, что будет потом. Если я почувствую, что готов играть на "Ролан Гаррос", я не могу предсказать, какие у меня там будут эмоции.
Я просто хочу наслаждаться каждым днём. Я, наконец, получаю удовольствие от игры в теннис. Всё зависит от моего тела.
Я счастлив делать то, что делаю. Когда я говорю о завершении карьеры, это не потому, что мне больше не нравится играть в теннис или я не чувствую себя достаточно конкурентоспособным. Это не тот случай. Дело в том, что моё тело не позволяло мне играть несколько недель подряд, проводить тренировки и получать от них удовольствие на ежедневной основе.
Если ты не можешь делать всё в повседневной жизни должным образом, не можешь расслабиться из-за боли и травм, то почти невозможно добиться успеха или продолжать бороться за то, что действительно мотивирует, разве нет?
Но сейчас я уже третью неделю подряд выступаю в туре. Это хорошо, даже если результаты уже не такие, как раньше. Но я чувствую себя лучше, повышаю свой уровень.
Посмотрим. Я хочу продолжать", — сказал Надаль на пресс-конференции в преддверии "Мастерса" в Риме.
Популярное сейчас
- ВСУ отреагировали на задержание футболиста Хуста работниками ТЦК
- Работники ТЦК забрали украинского футболиста прямо с вокзала
- Боруссия Д вышла в финал ЛЧ, Лунина хочет МЮ, Шахтер, вероятно, купил вратаря. Главные новости за 7 мая
- Ястремская поделилась фото с прогулки в Каннах
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО