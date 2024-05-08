  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Надаль: Сначала мне нужно сыграть на турнире в Риме, а тогда говорить о Ролан Гаррос
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надаль: Сначала мне нужно сыграть на турнире в Риме, а тогда говорить о Ролан Гаррос

Теннис

Испанец высказался о предстоящих турнирах

Надаль: Сначала мне нужно сыграть на турнире в Риме, а тогда говорить о Ролан Гаррос

Фото: Tennis365

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира 37-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль ответил на вопрос, какие эмоции он будет испытывать по возвращении на корты "Ролан Гаррос".

"Я не могу дать чёткого ответа. Прежде всего, я хочу сыграть в Риме. Это тот турнир, где я сейчас выступаю. Я не думаю о том, что будет потом. Если я почувствую, что готов играть на "Ролан Гаррос", я не могу предсказать, какие у меня там будут эмоции.

Я просто хочу наслаждаться каждым днём. Я, наконец, получаю удовольствие от игры в теннис. Всё зависит от моего тела.

Я счастлив делать то, что делаю. Когда я говорю о завершении карьеры, это не потому, что мне больше не нравится играть в теннис или я не чувствую себя достаточно конкурентоспособным. Это не тот случай. Дело в том, что моё тело не позволяло мне играть несколько недель подряд, проводить тренировки и получать от них удовольствие на ежедневной основе.

Если ты не можешь делать всё в повседневной жизни должным образом, не можешь расслабиться из-за боли и травм, то почти невозможно добиться успеха или продолжать бороться за то, что действительно мотивирует, разве нет?

Но сейчас я уже третью неделю подряд выступаю в туре. Это хорошо, даже если результаты уже не такие, как раньше. Но я чувствую себя лучше, повышаю свой уровень.

Посмотрим. Я хочу продолжать", — сказал Надаль на пресс-конференции в преддверии "Мастерса" в Риме.

По теме
yellow-arrow
Леся Цуренко с победы стартовала на турнире в Риме
yellow-arrow
Энди Маррей сыграет на соревнованиях в Женеве
yellow-arrow
Кори Гауфф: Буду относиться к Играм в Париже как к единственному шансу сыграть на Олимпиаде
Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости