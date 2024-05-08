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Леся Цуренко с победы стартовала на турнире в Риме
Взять верх было не так то и просто
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Леся Цуренко одержала победу в первом круге турнира WTA 1000 в Италии. На старте соревнований она обыграла представительницу Хорватии Донну Векич.
Первый круг
Леся Цуренко (Украина) - Донна Векич (Хорватия) 6:2, 3:6, 7:6(5)
Матч продлился 2 часа и 39 минут. За это время Цуренко сделала 3 эйса, 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 7 брейкпоинтов.
Леся Цуренко провела четвертый матч против Донны Векич и обыграла ее в третий раз подряд.
На тай-брейке Цуренко проиграла первые два розыгрыша, после чего сумела взять пять очков подряд и удержала свое преимущество до конца встречи.
Во втором круге Леся Цуренко сыграет против своей соотечественницы Ангелины Калининой.
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