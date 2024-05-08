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Рим. Наоми Осака вышла во второй круг соревнований

Теннис

Японская теннисистка одержала победу в двухсетовом матче

Рим. Наоми Осака вышла во второй круг соревнований

Фото: Forbes

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Четырёхкратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака успешно стартовала на грунтовом турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В первом круге соревнований Осака, выступающая по защищённому рейтингу, обыграла представительницу Франции Клару Бюрель (45-я ракетка мира).

Рим. Первый круг

Наоми Осака — Клара Бюрель 7:6 (7:2), 6:1

Следующей соперницей Осаки в Риме станет 20-я ракетка мира, 21-летняя украинка Марта Костюк (19).

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