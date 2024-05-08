Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новак Джокович: Я на верном пути к тому, чтобы достичь пика формы на Ролан Гаррос в Париже
Серб уверен, что уже в Риме покажет хороший результат
Фото: twitter.com
24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович уверен, что может набрать оптимальную физическую форму.
"У меня было много времени и на отдых, и на тренировки. У меня был хороший подготовительный цикл. Я приехал сюда два дня назад, чтобы потренироваться на центральном корте, а также, очевидно, провести несколько тренировок перед первыми матчами с топ-игроками.
Конечно, это совсем другое дело, когда ты тренируешься с ними, играешь тренировочные сеты, видишь, на каком этапе находится твоя игра, работаешь над своей формой к первому официальному матчу.
Думаю, я на верном пути к тому, чтобы достичь пика формы на "Ролан Гаррос" в Париже. Надеюсь, здесь, в Риме, я смогу сыграть лучше, чем в Монте-Карло. Но проходить далеко по сетке — это постоянное желание.
Посмотрим. Теперь это совсем другой формат. Впервые турниры в Риме и Мадриде — это почти двухнедельные соревнования, как и в Индиан-Уэллсе и Майами. Это даёт больше времени на восстановление между матчами, а это полезно для меня", — сказал Джокович на пресс-конференции в преддверии "Мастерса" в Риме.
Популярное сейчас
- Реал Мадрид – Бавария. Анонс и прогноз ответного матча полуфинала Лиги Чемпионов на 08.05.2024
- Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
- Работники ТЦК забрали украинского футболиста прямо с вокзала
- Костюк трогательно поздравила отца с днем рождения. Фото
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО