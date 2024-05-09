Циципас: Топ-10 – это эксклюзивный клуб, но ты осознаёшь его ценность, только когда покидаешь его

Двукратный финалист турниров серии "Большого шлема", восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас признался, что переживал вылет из топ-10 рейтинга ATP.

Напомним, в середине февраля Циципас впервые с 2019 года выпал из топ-10. Однако ранее завоёванный титул в Монте-Карло (Монако) позволил ему вернуться.

"Если бы вы видели, как я переживал победу в Монте-Карло, то вы бы поняли, как много для меня это значило. Покидать топ-10 было тяжело. Сначала ты чувствуешь себя генеральным директором компании, а потом вдруг снова становишься её сотрудником. Топ-10 – это эксклюзивный клуб, но ты осознаёшь его ценность, только когда покидаешь его. Это правда, что это всего лишь очки, но для нас, теннисистов, они значат очень много. Я надеюсь добиться ещё большего и попасть в топ-5. У меня всего одна карьера, и я хочу использовать её по максимуму", — приводит слова Циципаса Corriere dello sport.