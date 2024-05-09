  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Циципас: Топ-10 – это эксклюзивный клуб, но ты осознаёшь его ценность, только когда покидаешь его
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Циципас: Топ-10 – это эксклюзивный клуб, но ты осознаёшь его ценность, только когда покидаешь его

Теннис

Греческий теннисист тяжело пережил вылет из топ-10

Циципас: Топ-10 – это эксклюзивный клуб, но ты осознаёшь его ценность, только когда покидаешь его

Фото: Roland-Garros

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратный финалист турниров серии "Большого шлема", восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас признался, что переживал вылет из топ-10 рейтинга ATP.

Напомним, в середине февраля Циципас впервые с 2019 года выпал из топ-10. Однако ранее завоёванный титул в Монте-Карло (Монако) позволил ему вернуться.

"Если бы вы видели, как я переживал победу в Монте-Карло, то вы бы поняли, как много для меня это значило. Покидать топ-10 было тяжело. Сначала ты чувствуешь себя генеральным директором компании, а потом вдруг снова становишься её сотрудником. Топ-10 – это эксклюзивный клуб, но ты осознаёшь его ценность, только когда покидаешь его. Это правда, что это всего лишь очки, но для нас, теннисистов, они значат очень много. Я надеюсь добиться ещё большего и попасть в топ-5. У меня всего одна карьера, и я хочу использовать её по максимуму", — приводит слова Циципаса Corriere dello sport.

По теме
yellow-arrow
Надаль: Турнир в Риме выживет и без Алькараса и Синнера
yellow-arrow
Новак Джокович: Я на верном пути к тому, чтобы достичь пика формы на Ролан Гаррос в Париже
yellow-arrow
Маттео Берреттини снялся с Мастерса в Риме
Стефанос Циципас
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости