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Рафаэль Надаль успешно преодолел стартовый раунд Мастерса в Риме
Испанец продолжает борьбу за титул
Фото: NU.nl
22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль пробился во второй круг грунтового турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия).
В стартовом матче Надаль, выступающий по защищённому рейтингу обыграл 108-ю ракетку мира, представителя Бельгии Зизу Бергса (Q).
Матч продлился 2 часа и 47 минут. За это время десятикратный чемпион Рима Надаль два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных.
В следующем круге соревнований он сыграет с девятой ракеткой мира поляком Хубертом Хуркачем (7).
Рим. Первый круг
Зизу Бергс — Рафаэль Надаль 4:6, 6:3, 6:4
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