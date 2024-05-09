Рафаэль Надаль успешно преодолел стартовый раунд Мастерса в Риме

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль пробился во второй круг грунтового турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия).

В стартовом матче Надаль, выступающий по защищённому рейтингу обыграл 108-ю ракетку мира, представителя Бельгии Зизу Бергса (Q).

Матч продлился 2 часа и 47 минут. За это время десятикратный чемпион Рима Надаль два раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи заработанных.

В следующем круге соревнований он сыграет с девятой ракеткой мира поляком Хубертом Хуркачем (7).

Рим. Первый круг

Зизу Бергс — Рафаэль Надаль 4:6, 6:3, 6:4