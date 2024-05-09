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18-летняя финалистка юниорского Уимблдона отстранена от соревнований из-за допинга
Она сдала две положительные допинг-пробы в феврале и марте 2024 года
Фото:express.co.uk
Международное агентства по обеспечению честности в теннисе (ITIA) временно отстранил финалистку юниорского Уимблдона-2023, 18-летнюю чешку Николу Бартунькову от участия в соревнованиях.
Сообщается, что она сдала положительные допинг-пробы в феврале и марте текущего года – на турнирах ITF-W50 в Трнаве (Словакия) и ITF-W75 в Мариборе (Словения). В обоих образцах девушки были обнаружены следы триметазидина. Вскрытие проб B также подтвердило результат первичной проверки.
В обновленном рейтинге WTA от 8 апреля Бартунькова поднялась на 226-ю строчку.
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