Абсолютний рекорд турнира. Рафаэль Надаль одержал 70-ю победу на турнире в Риме

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль одержал 70-ю в карьере победу на грунтовом турнире серии "Мастерс" в Риме (Италия). Это абсолютный рекорд данных соревнований.

70-й победный матч Надаля в Риме выпал на встречу со 108-й ракеткой мира, представителем Бельгии Зизу Бергсом. Поединок завершился со счётом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу испанца.

Напомним, что общий призовой фонд соревнований в Риме составил € 7 877 020.