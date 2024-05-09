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Абсолютний рекорд турнира. Рафаэль Надаль одержал 70-ю победу на турнире в Риме
Испанец вышел во второй круг соревнований
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль одержал 70-ю в карьере победу на грунтовом турнире серии "Мастерс" в Риме (Италия). Это абсолютный рекорд данных соревнований.
70-й победный матч Надаля в Риме выпал на встречу со 108-й ракеткой мира, представителем Бельгии Зизу Бергсом. Поединок завершился со счётом 4:6, 6:3, 6:4 в пользу испанца.
Напомним, что общий призовой фонд соревнований в Риме составил € 7 877 020.
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