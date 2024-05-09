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Марта Костюк потерпела поражение во втором круге турнира в Риме
Украинка не смогла обыграть Наоми Осаку
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
21-летняя украинская теннисистка Марта Костюк (19) не смогла преодолеть второй этап грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В борьбе за выход в третий круг она уступила четырехкратной чемпионке турниров серии "Большого шлема", бывшей первой ракетке мира, японской теннисистке Наоми Осаки.
Встреча Осаки с Костюк продолжалась 2 часа и 47 минут. В ее рамках представительница Японии один раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Костюк ни одного эйса, семь двойных ошибок и два реализованных брейк-поинта из четырех.
Следующей соперницей Осаки в Риме станет Дарья Касаткина.
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