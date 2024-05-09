Рафаэль Надаль: Моя игра стала более непредсказуемой, чем раньше

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал выход во второй круг грунтового турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия).

В стартовом матче испанец со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграл 108-ю ракетку мира, представителя Бельгии Зизу Бергса.

"Это не лучший мой матч. Без сомнения, я тренировался лучше, чем играл сегодня. Но я нашёл способ победить. Очень важно было сделать это в начале турнира. Моя игра стала более непредсказуемой, чем раньше. Последние два года я мало играл в теннис. Но я думаю, что смогу показать игру гораздо лучше, чем сегодня", — сказал Надаль в интервью на корте.

Следующим соперником Надаля в Риме станет девятая ракетка мира поляк Хуберт Хуркач (7).