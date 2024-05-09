Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рафаэль Надаль: Моя игра стала более непредсказуемой, чем раньше
Испанец прокомментировал выход во второй круг турнира в Риме
Фото: The North East Affairs
22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль прокомментировал выход во второй круг грунтового турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия).
В стартовом матче испанец со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграл 108-ю ракетку мира, представителя Бельгии Зизу Бергса.
"Это не лучший мой матч. Без сомнения, я тренировался лучше, чем играл сегодня. Но я нашёл способ победить. Очень важно было сделать это в начале турнира. Моя игра стала более непредсказуемой, чем раньше. Последние два года я мало играл в теннис. Но я думаю, что смогу показать игру гораздо лучше, чем сегодня", — сказал Надаль в интервью на корте.
Следующим соперником Надаля в Риме станет девятая ракетка мира поляк Хуберт Хуркач (7).
Популярное сейчас
- Зеленский сменил командующего ССО
- Лунин - в шаге от продления контракта с Реалом. На какой срок?
- Де Лигт - после отмены своего гола: Судья принёс мне свои извинения. Реал тоже забил на грани офсайда
- 18-летняя финалистка юниорского Уимблдона отстранена от соревнований из-за допинга
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО