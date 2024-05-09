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Рафаэль Надаль стал первым теннисистом в истории, который выиграл 200 матчей на грунтовых Мастерсах

Теннис

Испанец вышел во второй круг турнира в Риме

Рафаэль Надаль стал первым теннисистом в истории, который выиграл 200 матчей на грунтовых Мастерсах

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль первым в истории тенниса достиг отметки в 200 выигранных матчей на грунтовых турнирах серии "Мастерс".

200-ю победу Надаль одержал на "Мастерсе" в Риме (Италия), 10-кратным чемпионом которого он является. В стартовом матче Надаль со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграл 108-ю ракетку мира, представителя Бельгии Зизу Бергса.

За 201-ю победу на грунтовом "Мастерсе" Надаль сразится с девятой ракеткой мира поляком Хубертом Хуркачем (7).

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