Доминик Тим завершит карьеру в 2024 году

Австрийский теннисист, бывшая третья ракетка мира Доминик Тим подтвердил, что завершит спортивную карьеру в конце 2024 года.

"Сезон 2024 года станет для меня последним. Мое запястье не в таком состоянии, в каком должно быть. Я оглядываюсь на путь, который прошёл и был невероятным. Это решение я очень долго обдумывал", — рассказал теннисист в социальных сетях.

Ранее в СМИ появилась информация, что Тим планирует завершить карьеру в октябре этого года после турнира категории ATP-500 в Вене. Он состоится с 21 по 27 октября.