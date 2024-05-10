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Доминик Тим завершит карьеру в 2024 году
Теннисист планирует завершить кар'еру после турнира в Вене
Австрийский теннисист, бывшая третья ракетка мира Доминик Тим подтвердил, что завершит спортивную карьеру в конце 2024 года.
"Сезон 2024 года станет для меня последним. Мое запястье не в таком состоянии, в каком должно быть. Я оглядываюсь на путь, который прошёл и был невероятным. Это решение я очень долго обдумывал", — рассказал теннисист в социальных сетях.
Ранее в СМИ появилась информация, что Тим планирует завершить карьеру в октябре этого года после турнира категории ATP-500 в Вене. Он состоится с 21 по 27 октября.
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