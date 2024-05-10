Ига Швёнтек выиграла 20-й матч подряд на старте турниров категории WTA-1000

Польская теннисистка, первая ракетка мира Ига Швёнтек одержала 20-ю победу кряду на старте турниров категории WTA-1000 с 2009 года. Лучше неё по этому показателю только белорусская теннисистка Виктория Азаренко и американка Серена Уильямс.

В первом круге турнира в Риме Швёнтек разгромила 77-ю ракетку мира представительницу США Бернарду Перу.

Рим (ж). Второй круг

Ига Швёнтек — Бернарда Пера 6:0, 6:2

Встреча продлилась 1 час и 18 минут. В её рамках Ига ни разу не подала навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 15 заработанных. На счету Бернарды два эйса, три двойные и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

Следующей соперницей Швёнтек в Риме станет 41-й номер рейтинга WTA Юлия Путинцева из Казахстана.