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Калинина на отказе Цуренко вышла в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Риме
Украинская теннисистка продолжает борьбу за титул
WTA
Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Италии. Во втором раунде соревнований она обыграла Лесю Цуренко, которая отказалась от матча при счете 2:0.
Рим, Италия. Второй круг
Ангелина Калинина (Украина) - Леся Цуренко (Украина) 2:0 (отказ)
Матч продлился 16 минут. За это время Калинина сделала 1 брейкпоинт, а Цуренко допустила 2 двойные ошибки.
В третьем круге Ангелина Калинина встретится с восьмой ракеткой мира Марией Саккари. В 2020 году украинка обыграла греческую теннисистку на турнире WTA 500 в Истборне.
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