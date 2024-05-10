Калинина на отказе Цуренко вышла в 1/16 финала турнира WTA 1000 в Риме

Украинская теннисистка Ангелина Калинина вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Италии. Во втором раунде соревнований она обыграла Лесю Цуренко, которая отказалась от матча при счете 2:0.

Рим, Италия. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина) - Леся Цуренко (Украина) 2:0 (отказ)

Матч продлился 16 минут. За это время Калинина сделала 1 брейкпоинт, а Цуренко допустила 2 двойные ошибки.

В третьем круге Ангелина Калинина встретится с восьмой ракеткой мира Марией Саккари. В 2020 году украинка обыграла греческую теннисистку на турнире WTA 500 в Истборне.