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Рим. Даяна Ястремская добыла волевую победу во втором круге соревнований

Теннис
Обновлено

Матч продлился около трех часов

Рим. Даяна Ястремская добыла волевую победу во втором круге соревнований

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу в стартовом матче одиночного разряда турнира WTA 1000 в Рим. Во втором круге соревнований она обыграла представительницу Германии Лауру Зигемунд.

Рим, Италия. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) - Лаура Зигемунд (Германия) 4:6, 7:5, 6:2

Матч продлился 2 часа и 54 минуты за это время украинка сделала одну подачу навылет, шесть двойных ошибок и реализовала восемь из одиннадцати брейкпоинтов. В очных встречах украинка одержала третью победу. Предыдущие встречи между Ястремской и Зигемунд проходили на хардовых кортах в Хобарте (2019) и Абу-Даби (2023).

Во втором сете Даяна проигрывала со счётом 2:5, но все же сумела выиграть пять геймов подряд.

В третьем круге Ястремская сыграет с победительницей матча Кэти Волынец (США) - Арина Соболенко (-).

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Даяна Ястремская
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