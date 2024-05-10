Рим. Даяна Ястремская добыла волевую победу во втором круге соревнований

Украинская теннисистка Даяна Ястремская одержала победу в стартовом матче одиночного разряда турнира WTA 1000 в Рим. Во втором круге соревнований она обыграла представительницу Германии Лауру Зигемунд.

Рим, Италия. Второй круг

Даяна Ястремская (Украина) - Лаура Зигемунд (Германия) 4:6, 7:5, 6:2

Матч продлился 2 часа и 54 минуты за это время украинка сделала одну подачу навылет, шесть двойных ошибок и реализовала восемь из одиннадцати брейкпоинтов. В очных встречах украинка одержала третью победу. Предыдущие встречи между Ястремской и Зигемунд проходили на хардовых кортах в Хобарте (2019) и Абу-Даби (2023).

Во втором сете Даяна проигрывала со счётом 2:5, но все же сумела выиграть пять геймов подряд.

В третьем круге Ястремская сыграет с победительницей матча Кэти Волынец (США) - Арина Соболенко (-).