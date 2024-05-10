Элина Свитолина вышла в третий круг турнира в Риме, отдав сопернице два гейма

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала уверенную победу во втором круге турнира WTA 1000 в Италии. В матче за выход в третий круг соревнований она обыграла представительницу Италии Сару Эррани.

Рим, Италия. Второй круг

Элина Свитолина (Украина) - Сара Эррани (Италия) 6:0, 6:2

Матч продлился 1 час и 17 минут. За это время украинская теннисистка сделала шесть брейков и проиграла два гейма.

Стоит отметить, что победа Свитолиной над Эррани стала первой в личных встречах.

В третьем круге Элина Свитолина сыграет против 26-й ракетки мира Анны Калинской, которая в своем стартовом матче победила Клару Таусон из Дании - 6:1, 6:2.