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Элина Свитолина вышла в третий круг турнира в Риме, отдав сопернице два гейма

Теннис
Обновлено

Украинка одержала легкую победу

Элина Свитолина вышла в третий круг турнира в Риме, отдав сопернице два гейма

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Элина Свитолина одержала уверенную победу во втором круге турнира WTA 1000 в Италии. В матче за выход в третий круг соревнований она обыграла представительницу Италии Сару Эррани.

Рим, Италия. Второй круг
Элина Свитолина (Украина) - Сара Эррани (Италия) 6:0, 6:2

Матч продлился 1 час и 17 минут. За это время украинская теннисистка сделала шесть брейков и проиграла два гейма.

Стоит отметить, что победа Свитолиной над Эррани стала первой в личных встречах.

В третьем круге Элина Свитолина сыграет против 26-й ракетки мира Анны Калинской, которая в своем стартовом матче победила Клару Таусон из Дании - 6:1, 6:2.

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Элина Свитолина
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