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Иржи Легечка пропустит Ролан Гаррос

Теннис

У теннисиста травма

Иржи Легечка пропустит Ролан Гаррос

Фото: BTU

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

31-я ракетка мира, чешский теннисист Иржи Легечка пропустит "Ролан Гаррос" — 2024 из-за стрессового перелома спины на одном из предыдущих турниров.

Напомним, Легечка пропускает турнир серии "Мастерс" в Риме.

На счету чешского теннисиста награда победителя одного турнира АТР в одиночном разряде, победителя одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде, а именно Уимблдон в 2019 году.

22-летний Легечка в этом году завоевал один титул на турнире АТР-250 в Аделаиде.

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