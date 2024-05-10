31-я ракетка мира, чешский теннисист Иржи Легечка пропустит "Ролан Гаррос" — 2024 из-за стрессового перелома спины на одном из предыдущих турниров.

Напомним, Легечка пропускает турнир серии "Мастерс" в Риме.

На счету чешского теннисиста награда победителя одного турнира АТР в одиночном разряде, победителя одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде, а именно Уимблдон в 2019 году.

22-летний Легечка в этом году завоевал один титул на турнире АТР-250 в Аделаиде.