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Новак Джокович одержал победу на старте Мастерса в Риме

Теннис

Серб отдал сопернику 4 гейма

Новак Джокович одержал победу на старте Мастерса в Риме

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович в матче второго круга грунтового турнира категории "Мастерс" в Риме (Италия) в двух сетах обыграл Корентена Муте из Франции (83-й в рейтинге ATP).

Рим. Второй круг

Новак Джокович — Корентен Муте 6:3, 6:1

Матч продолжался 1 час 26 минут. На счету Джоковича один эйс, ни одной двойной ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных. Французский теннисист не выполнил ни одной подачи навылет, не допустил двойных ошибок и смог реализовать два брейк-пойнта из семи.

В 1/16 финала Джокович встретится с чилийским теннисистом Алехандро Табило, занимающим 32-е место в мировой классификации ATP.

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