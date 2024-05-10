Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новак Джокович одержал победу на старте Мастерса в Риме
Серб отдал сопернику 4 гейма
Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович в матче второго круга грунтового турнира категории "Мастерс" в Риме (Италия) в двух сетах обыграл Корентена Муте из Франции (83-й в рейтинге ATP).
Рим. Второй круг
Новак Джокович — Корентен Муте 6:3, 6:1
Матч продолжался 1 час 26 минут. На счету Джоковича один эйс, ни одной двойной ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из девяти заработанных. Французский теннисист не выполнил ни одной подачи навылет, не допустил двойных ошибок и смог реализовать два брейк-пойнта из семи.
В 1/16 финала Джокович встретится с чилийским теннисистом Алехандро Табило, занимающим 32-е место в мировой классификации ATP.
Популярное сейчас
- И Зинченко тоже. Футболисты Арсенала, которым лучше уйти из команды летом 2024 года
- Таблица коэффициентов УЕФА. Англия закончила сезон. Греция – в шаге от топ-15 и далеко от Украины
- Анчелотти и Перес склоняются к тому, чтобы вместо Лунина в финале Лиги чемпионов сыграл Куртуа
- Рафаэль Надаль стал первым теннисистом в истории, который выиграл 200 матчей на грунтовых Мастерсах
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО