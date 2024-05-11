Остапенко и Киченок стартовали с разгромной победы на турнире в Риме

Украинская теннисистка Людмила Киченок вместе с представительницей Латвии Еленой Остапенко уверенно стартовали на турнире серии WTA1000 в итальянском Риме.

В первом матче соревнований спортсменки победили пару Бондар/Букша. Счет поединка 2-0 (6-1; 6-0) в пользу участниц второго круга соревнований. В активе Киченок и Остапенко 3 подачи на вылет и 4 двойных ошибки. Матч продолжался 50 минут.

В следующем раунде соревнований украино-латвийский дуэт сыграет против Лейлы Фернандес и Аранчи Рус.