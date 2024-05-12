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Калинина проиграла Саккари в третьем круге Рима
Украинка покидает соревнования
фото - flashscore.com.ua
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA №31) проиграла в третьем круге турнира серии WTA1000 в итальянском Риме. В матче 1/16 финала соревнований наша спортсменка уступила представительнице Греции Марии Саккари (WTA №8).
Счет матча 2-0 (7-6; 6-0) в пользу триумфаторки встречи. Поединок длился 1 час 51 минуту. В активе Калининой 1 подача на вылет, 5 подряд выигранных очков, 1 из 6 использованный брейк, 4 из 8 отыгранных брейки и 1 двойная ошибка.
В очных противостояниях счет 2-1 в пользу Саккари, которая в следующем раунде соревнований сыграет против победительницы встречи Азаренко-Шериф.
Напомним, что ранее Свитолина
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