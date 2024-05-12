Свитолина показала фото с дочерью в международный день матери

Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка в международный день матери поздравила всех женщин мира, которые носят это гордое звание и показали фото своей дочери Skaї. Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, ранее Усик поздравил Ломаченко с победой в бою против Камбососа.