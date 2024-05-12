Теннис
Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Свитолина показала фото с дочерью в международный день матери
Самый родной человек
Фото: twitter.com/ElinaSvitolina
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка в международный день матери поздравила всех женщин мира, которые носят это гордое звание и показали фото своей дочери Skaї. Соответствующий пост Элина разместила на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, ранее Усик поздравил Ломаченко с
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Фьюри в фантастической форме перед боем против Усика. Фото
- Ломаченко-Камбосос: Видео шикарного нокаута от украинца
- Ломаченко нокаутировал Камбососа и стал чемпионом мира по версии IBF
- Рафаэль Надаль стал первым теннисистом в истории, который выиграл 200 матчей на грунтовых Мастерсах
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн