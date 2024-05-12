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Ястремская покидает турнир в Риме на стадии 1/16 финала

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Шансов было мало

Ястремская покидает турнир в Риме на стадии 1/16 финала

Фото: Getty Images

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Дайана Ястремская (WTA №33) проиграла в третьем круге турнира серии WTA1000 в итальянском Риме. В матче 1/16 финала соревнований наша спортсменка уступила Арине Соболенко (WTA №2).

Счет матча 2-0 (6-4; 6-2) в пользу триумфаторки встречи. Поединок длился 1 час 28 минут. В активе Ястремской 2 подачи на вылет, 5 подряд выигранных очков, 0 из 2 использованных брейков, 7 из 10 отыгранных брейков и 4 двойные ошибки.

Сабаленко в следующем раунде соревнований сыграет против победительницы встречи Свитолина-Калинская.

Напомним, что ранее Калинина проиграла в третьем круге Рима.

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