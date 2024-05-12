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Ястремская покидает турнир в Риме на стадии 1/16 финала
Шансов было мало
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Дайана Ястремская (WTA №33) проиграла в третьем круге турнира серии WTA1000 в итальянском Риме. В матче 1/16 финала соревнований наша спортсменка уступила Арине Соболенко (WTA №2).
Счет матча 2-0 (6-4; 6-2) в пользу триумфаторки встречи. Поединок длился 1 час 28 минут. В активе Ястремской 2 подачи на вылет, 5 подряд выигранных очков, 0 из 2 использованных брейков, 7 из 10 отыгранных брейков и 4 двойные ошибки.
Сабаленко в следующем раунде соревнований сыграет против победительницы встречи Свитолина-Калинская.
Напомним, что ранее Калинина
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