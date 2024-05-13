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Янник Синнер может стать первой ракеткой мира после Ролан Гаррос
Итальянец будет бороться за мировое лидерство
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович в случае невыхода в финал "Ролан Гаррос" — 2024 уступит первую строчку мирового рейтинга ATP итальянцу Яннику Синнеру.
В прошлом году Джокович стал победителем Открытого чемпионата Франции, и теперь ему надо защищать 2000 очков. Если итальянец проиграет в первом круге парижского турнира, то он потеряет всего 10 очков.
В данный момент Джокович опережает Синнера на 1090 очков и в случаи невыхода в финал Открытого чемпионата Франции серб потеряет 1280 и Синнер выйдет на первую строчку рейтинга, даже если проиграет в первом раунде турнира.
36-летний Джокович является рекордсменом ATP по количеству недель, проведённых в ранге первой ракетки мира, — 424.
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