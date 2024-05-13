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Стефанос Циципас вышел в 1/8 финала Мастерса в Риме
Уверенная победа греческого теннисиста
Фото: Tennishead
Восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в 1/8 финала турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия).
В матче 1/16 финала грек одержал победу над британским теннисистом Кэмероном Норри (30).
Рим. Третий круг
Стефанос Циципас — Кэмерон Норри 6:2, 7:6 (7:1)
Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты.
За это время Циципас выполнил пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Норри два эйса, ни одной двойной ошибки и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.
В следующем раунде греческий теннисист сыграет с австралийцем Алексом де Минором.
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