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Стефанос Циципас вышел в 1/8 финала Мастерса в Риме

Теннис

Уверенная победа греческого теннисиста

Стефанос Циципас вышел в 1/8 финала Мастерса в Риме

Фото: Tennishead

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в 1/8 финала турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия).

В матче 1/16 финала грек одержал победу над британским теннисистом Кэмероном Норри (30).

Рим. Третий круг

Стефанос Циципас — Кэмерон Норри 6:2, 7:6 (7:1)

Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты.

За это время Циципас выполнил пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Норри два эйса, ни одной двойной ошибки и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

В следующем раунде греческий теннисист сыграет с австралийцем Алексом де Минором.

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Кэмерон Норри Стефанос Циципас
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