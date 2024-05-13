Стефанос Циципас вышел в 1/8 финала Мастерса в Риме

Восьмая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас пробился в 1/8 финала турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия).

В матче 1/16 финала грек одержал победу над британским теннисистом Кэмероном Норри (30).

Рим. Третий круг

Стефанос Циципас — Кэмерон Норри 6:2, 7:6 (7:1)

Продолжительность встречи составила 1 час 32 минуты.

За это время Циципас выполнил пять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Норри два эйса, ни одной двойной ошибки и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

В следующем раунде греческий теннисист сыграет с австралийцем Алексом де Минором.