Симона Халеп вернется на корт на турнире WTA-125 в Париже

Двукратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп вернётся на корт на турнире категории WTA-125 в Париже (Франция).

Завтра, 14 мая, в 1/16 финала румынка сыграет со 123-й ракеткой мира американкой Маккартни Кесслер.

Под первым номером на этом турнире посеяна 22-я ракетка мира американка Эмма Наварро, под вторым — британская теннисистка Кэйти Бултер (28).