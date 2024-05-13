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Симона Халеп вернется на корт на турнире WTA-125 в Париже

Теннис

Руміынская теннисистка поборется за титул

Симона Халеп вернется на корт на турнире WTA-125 в Париже

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Двукратная чемпионка турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп вернётся на корт на турнире категории WTA-125 в Париже (Франция).

Завтра, 14 мая, в 1/16 финала румынка сыграет со 123-й ракеткой мира американкой Маккартни Кесслер.

Под первым номером на этом турнире посеяна 22-я ракетка мира американка Эмма Наварро, под вторым — британская теннисистка Кэйти Бултер (28).

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