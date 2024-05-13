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Кори Гауфф пробилась в четвертьфинал турнира WTA-1000 в Риме
Американская теннисистка продолжает борьбу за титул
фото - rolandgarros.com
Чемпионка US Open 2023 года, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф пробилась в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).
В матче четвёртого круга Гауфф обыграла бывшую вторую ракетку мира, представительницу Испании Паулу Бадосу.
Рим. Четвертый круг
Кори Гауфф — Паула Бадоса 5:7, 6:4, 6:1
Встреча Гауфф с Бадосой продлилась 2 часа и 28 минут. В её рамках Кори три раза подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16 заработанных.
За выход в полуфинал соревнований в Риме Гауфф сразится с седьмой ракеткой мира, 21-летней представительницей Китая Чжэн Циньвэнь.
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