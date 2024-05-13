Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Риме

Завершился матч 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) между первой ракеткой мира, польской теннисисткой Игой Швёнтек и Анжеликой Кербер из Германии.

Рим. Четвертый круг

Ига Швёнтек — Анжелика Кербер 7:5, 6:3

Матч продолжался 1 час 39 минут. Кербер один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету польской теннисистки четыре эйса, одна двойная ошибка и 4 выигранных брейк-пойнта из 13 заработанных.

В четвертьфинале Швёнтек сразится с американской теннисисткой 16-й ракеткой мира Мэдисон Кис.