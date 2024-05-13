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Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал турнира в Риме
Польская теннисистка одержала победу в двухсетовом матче
Фото: twitter.com/WTA
Завершился матч 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) между первой ракеткой мира, польской теннисисткой Игой Швёнтек и Анжеликой Кербер из Германии.
Рим. Четвертый круг
Ига Швёнтек — Анжелика Кербер 7:5, 6:3
Матч продолжался 1 час 39 минут. Кербер один раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету польской теннисистки четыре эйса, одна двойная ошибка и 4 выигранных брейк-пойнта из 13 заработанных.
В четвертьфинале Швёнтек сразится с американской теннисисткой 16-й ракеткой мира Мэдисон Кис.
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