Джокович: Нужно улучшать всё, чтобы у меня был хотя бы шанс на победу на Ролан Гаррос

24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о своей текущей форме и готовности к будущим крупным турнирам.

Джоковичу после поражения в третьем круге грунтового турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия) от 32-й ракетки мира чилийца Алехандро Табило со счётом 2:6, 3:6 задали следующие вопросы.

Какой настрой у вас сейчас на "Ролан Гаррос"?

Джокович: как всегда (улыбается).

На что, по вашему мнению, вам нужно особенно обратить внимание при подготовке к "Ролан Гаррос" и в преддверии Олимпийских игр?

Джокович: ну, на всё. Нужно улучшать всё, чтобы у меня был хотя бы шанс на победу.

Напомним, что "Ролан Гаррос" — 2024 стартует 26 мая.