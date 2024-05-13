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Джокович: Нужно улучшать всё, чтобы у меня был хотя бы шанс на победу на Ролан Гаррос
Серб высказался о подготовке к турниру
фото - flashscore.com.ua
24-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович высказался о своей текущей форме и готовности к будущим крупным турнирам.
Джоковичу после поражения в третьем круге грунтового турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия) от 32-й ракетки мира чилийца Алехандро Табило со счётом 2:6, 3:6 задали следующие вопросы.
Какой настрой у вас сейчас на "Ролан Гаррос"?
Джокович: как всегда (улыбается).
На что, по вашему мнению, вам нужно особенно обратить внимание при подготовке к "Ролан Гаррос" и в преддверии Олимпийских игр?
Джокович: ну, на всё. Нужно улучшать всё, чтобы у меня был хотя бы шанс на победу.
Напомним, что "Ролан Гаррос" — 2024 стартует 26 мая.
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