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Янник Синнер может пропустить Ролан Гаррос
Теннисист не успевает восстановиться
Getty Images/Global Images Ukraine
Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер может отказаться от участия в турнире серии "Большого шлема" "Ролан Гаррос" из-за недостаточного уровня восстановления. Об этом пишет издание La Gazzetta Della Sport.
Уточняется, что Синнер может прибыть в Париж, не завершив курс восстановления. Медики отмечают, что правильное прохождение реабилитации позволит избежать рецидивов в будущем.
Отметим, что 24-кратный чемпион турниров "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович в случае невыхода в финал "Ролан Гаррос" — 2024 уступит первую строчку мирового рейтинга ATP итальянцу Яннику Синнеру. 36-летний Джокович является рекордсменом ATP по количеству недель, проведённых в ранге первой ракетки мира, — 424.
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