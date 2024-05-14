  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Янник Синнер может пропустить Ролан Гаррос
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Янник Синнер может пропустить Ролан Гаррос

Теннис
Обновлено

Теннисист не успевает восстановиться

Янник Синнер может пропустить Ролан Гаррос

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер может отказаться от участия в турнире серии "Большого шлема" "Ролан Гаррос" из-за недостаточного уровня восстановления. Об этом пишет издание La Gazzetta Della Sport.

Уточняется, что Синнер может прибыть в Париж, не завершив курс восстановления. Медики отмечают, что правильное прохождение реабилитации позволит избежать рецидивов в будущем.

Отметим, что 24-кратный чемпион турниров "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович в случае невыхода в финал "Ролан Гаррос" — 2024 уступит первую строчку мирового рейтинга ATP итальянцу Яннику Синнеру. 36-летний Джокович является рекордсменом ATP по количеству недель, проведённых в ранге первой ракетки мира, — 424.

По теме
yellow-arrow
Ига Швёнтек стала первой полуфиналисткой турнира категории WTA-1000 в Риме
yellow-arrow
20-летняя Кори Гауфф повторила достижение Каролин Возняцки
yellow-arrow
Джокович: Нужно улучшать всё, чтобы у меня был хотя бы шанс на победу на Ролан Гаррос
Янник Синнер
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости