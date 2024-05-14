Янник Синнер может пропустить Ролан Гаррос

Вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер может отказаться от участия в турнире серии "Большого шлема" "Ролан Гаррос" из-за недостаточного уровня восстановления. Об этом пишет издание La Gazzetta Della Sport.

Уточняется, что Синнер может прибыть в Париж, не завершив курс восстановления. Медики отмечают, что правильное прохождение реабилитации позволит избежать рецидивов в будущем.

Отметим, что 24-кратный чемпион турниров "Большого шлема" сербский теннисист Новак Джокович в случае невыхода в финал "Ролан Гаррос" — 2024 уступит первую строчку мирового рейтинга ATP итальянцу Яннику Синнеру. 36-летний Джокович является рекордсменом ATP по количеству недель, проведённых в ранге первой ракетки мира, — 424.