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Ига Швёнтек стала первой полуфиналисткой турнира категории WTA-1000 в Риме
Польская теннисистка продолжает борьбу за титул
Фото: MARCA
Польская теннисистка первая ракетка мира Ига Швёнтек стала первой полуфиналисткой турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В матче 1/4 финала она обыграла 16-ю ракетку мира из США Мэдисон Кис.
Рим. 1/4 финала
Ига Швёнтек - Мэдисон Кис 6:1, 6:3
Встреча продолжалась 1 час 16 минут. За это время Швёнтек реализовала четыре из шести брейк-пойнтов, не выполнила ни одного эйса и допустила одну двойную ошибку. Её соперница допустила три двойные ошибки, не реализовала ни один из девяти брейк-пойнтов и выполнила два эйса.
В следующем раунде Швёнтек сразится с победительницей противостояния между Кори Гауфф (США) и Чжэн Циньвэнь (Китай).
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