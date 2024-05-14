Ига Швёнтек: Я горжусь собой, потому что чувствовала, что играю лучше

Польская теннисистка первая ракетка мира Ига Швёнтек прокомментировала выход в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия). В четвертьфинале она обыграла 16-ю ракетку мира из США Мэдисон Кис.

"Конечно, каждая победа имеет свой вкус. Когда играешь около 80-и матчей в год, чувствуешь, что это рутина… Иногда испытываешь действительно разные эмоции. Как и после финала в Мадриде, который получился очень эмоциональным. Иногда чувствуешь облегчение, которое, возможно, не всегда идёт на пользу. Это американские горки. Но сегодня я горжусь собой, потому что чувствовала, что играю лучше. Определённо, это был лучший день в Риме для меня", — сказала Швёнтек в послематчевом интервью.

Напомним, что турнир в Риме проходит с 7 по 18 мая.