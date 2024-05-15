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Рафаэль Надаль сыграет на Ролан Гаррос
Испанец поборется за титул
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль принял решение выступить на "Ролан Гаррос" — 2024, пишет испанское издание Diario AS.
На следующей неделе испанский теннисист планирует прилететь во Францию, чтобы приступить к тренировкам на местном грунте.
Напомним, в этом сезоне Надаль провёл 11 официальных матчей, в семи из которых одержал победу.
Ранее Надаль заявлял, что не готов выступать на "Ролан Гаррос".
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