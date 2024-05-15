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Рафаэль Надаль сыграет на Ролан Гаррос

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Испанец поборется за титул

Рафаэль Надаль сыграет на Ролан Гаррос

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

22-кратный чемпион турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль принял решение выступить на "Ролан Гаррос" — 2024, пишет испанское издание Diario AS.

На следующей неделе испанский теннисист планирует прилететь во Францию, чтобы приступить к тренировкам на местном грунте.

Напомним, в этом сезоне Надаль провёл 11 официальных матчей, в семи из которых одержал победу.

Ранее Надаль заявлял, что не готов выступать на "Ролан Гаррос".

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Рафаэль Надаль
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