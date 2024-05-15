Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Впервые с 2013 года в полуфинале турнира WTA сыграют три лучшие теннисистки мира
Определились три полуфиналистки
Фото: wimbledon.com / Автор неизвестен
Первые три ракетки мира вышли в полуфинал на одном и том же турнире WTA. Такого не случалось 11 лет.
Первая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши, второй и третий номера мирового рейтинга WTA Арина Соболенко и американка Кори Гауфф вышли в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).
Последний раз первые три номера рейтинга WTA одновременно выходили в полуфинал на Открытом чемпионате Франции в 2013 году.
В полуфинале турнира в Риме-2024 Ига Швёнтек встретится с Кори Гауфф, а Арина Соболенко сыграет с победительницей матча Виктория Азаренко — Даниэль Коллинз из CША.
Популярное сейчас
- Павлов: Так как Ворсклу вознаградили за победу в финале Кубка 2009, больше никогда и никого не вознаграждали
- Путин вспомнил о переговорах на фоне боев в Харьковской области: в Украине отреагировали
- Финал Кубка Украины. Как результат повлияет на еврокубковую заявку 2024/25
- 20-летняя Кори Гауфф повторила достижение Каролин Возняцки
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
- Не пауки и не высота. Мудрик рассказал о своем самом большом страхе. ВИДЕО