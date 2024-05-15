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Впервые с 2013 года в полуфинале турнира WTA сыграют три лучшие теннисистки мира

Теннис

Определились три полуфиналистки

Впервые с 2013 года в полуфинале турнира WTA сыграют три лучшие теннисистки мира

Фото: wimbledon.com / Автор неизвестен

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первые три ракетки мира вышли в полуфинал на одном и том же турнире WTA. Такого не случалось 11 лет.

Первая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши, второй и третий номера мирового рейтинга WTA Арина Соболенко и американка Кори Гауфф вышли в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

Последний раз первые три номера рейтинга WTA одновременно выходили в полуфинал на Открытом чемпионате Франции в 2013 году.

В полуфинале турнира в Риме-2024 Ига Швёнтек встретится с Кори Гауфф, а Арина Соболенко сыграет с победительницей матча Виктория Азаренко — Даниэль Коллинз из CША.

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