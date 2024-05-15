Рафаэль Надаль пригласил нидерландского теннисиста на Мальорку, чтобы подготовиться к Ролан Гаррос

26-я ракетка мира нидерландский теннисист Таллон Грикспор будет готовиться к "Ролан Гаррос" — 2024 вместе с 22-кратным чемпионом турниров серии "Большого шлема" испанцем Рафаэлэм Надалем на Мальорке (Испания).

"Я получил приглашение от Карлоса Мойи потренироваться с Рафой. Ранее Надаль несколько раз звал меня, но я не смог приехать по личным причинам. Это очень важно для меня, учитывая состояние, в котором сейчас находится Надаль. Я никогда не играл против него и не тренировался с ним. На тренировках он по-прежнему показывает потрясающий уровень. На прошлой неделе я тренировался в Риме с Александром Зверевым на соседнем корте с Надалем, и мы воочию убедились, насколько он хорош. Невероятный уровень", — приводит слова Грикспора NOS.

"Ролан Гаррос" — 2024 пройдёт с 25 мая по 9 июня в Париже (Франция).