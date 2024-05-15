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Рим. Алехандро Табило впервые в карьере вышел в полуфинал турнира серии Мастерс, обыграв Чжан Чжичжэня

Теннис

Он обыграл соперника в двухсетовом матче

Рим. Алехандро Табило впервые в карьере вышел в полуфинал турнира серии Мастерс, обыграв Чжан Чжичжэня

Фото: insporttv.kz

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

32-я ракетка мира представитель Чили Алехандро Табило стал первым полуфиналистом грунтового турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия).

В матче 1/4 финала Табило обыграл 56-ю ракетку мира представителя Китая Чжана Чжичжэня.

Рим. 1/4 финала

Алехандро Табило — Чжан Чжичжэнь 6:3, 6:4

Матч продлился 1 час и 26 минут. В его рамках Табило семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Чжичжэня четыре эйса, две двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.

За выход в финал соревнований в Риме Табило сразится с победителем встречи Александр Зверев — Тейлор Фритц.

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