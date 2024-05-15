Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рим. Алехандро Табило впервые в карьере вышел в полуфинал турнира серии Мастерс, обыграв Чжан Чжичжэня
Он обыграл соперника в двухсетовом матче
Фото: insporttv.kz
32-я ракетка мира представитель Чили Алехандро Табило стал первым полуфиналистом грунтового турнира серии "Мастерс" в Риме (Италия).
В матче 1/4 финала Табило обыграл 56-ю ракетку мира представителя Китая Чжана Чжичжэня.
Рим. 1/4 финала
Алехандро Табило — Чжан Чжичжэнь 6:3, 6:4
Матч продлился 1 час и 26 минут. В его рамках Табило семь раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Чжичжэня четыре эйса, две двойные ошибки и два нереализованных брейк-пойнта.
За выход в финал соревнований в Риме Табило сразится с победителем встречи Александр Зверев — Тейлор Фритц.
Популярное сейчас
- Путин вспомнил о переговорах на фоне боев в Харьковской области: в Украине отреагировали
- Финал Кубка Украины. Как результат повлияет на еврокубковую заявку 2024/25
- Анчелотти рассказал, как распределит игровое время между Луниным и Куртуа в последних матчах Ла Лиги
- 20-летняя Кори Гауфф повторила достижение Каролин Возняцки
- Асистент садовника. Жена Андрея Лунина показала, как вратарь Реала помогает ей по хозяйству. ФОТО
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО