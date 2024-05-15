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Даниэль Коллинз вышла в полуфинал Мастерса в Риме
Американская теннисистка продолжает борьбу за титул
фото - twitter.com
15-я ракетка мира, представительница США Даниэль Коллинз пробилась в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).
В четвертьфинальном матче она обыграла представительницу без флага Викторию Азаренко.
Рим. 1/4 финала
Виктория Азаренко — Даниэль Коллинз 4:6, 3:6
Встреча теннисисток продлилась 1 час и 46 минут. На счету Коллинз шесть эйсов, восемь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15. В свою очередь Азаренко ни разу не подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10 заработанных.
За выход в финал турнира в Риме Коллинз сразится с Ариной Соболенко.
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