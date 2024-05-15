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Даниэль Коллинз вышла в полуфинал Мастерса в Риме

Теннис

Американская теннисистка продолжает борьбу за титул

Даниэль Коллинз вышла в полуфинал Мастерса в Риме

фото - twitter.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

15-я ракетка мира, представительница США Даниэль Коллинз пробилась в полуфинал грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия).

В четвертьфинальном матче она обыграла представительницу без флага Викторию Азаренко.

Рим. 1/4 финала

Виктория Азаренко — Даниэль Коллинз 4:6, 3:6

Встреча теннисисток продлилась 1 час и 46 минут. На счету Коллинз шесть эйсов, восемь двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 15. В свою очередь Азаренко ни разу не подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 10 заработанных.

За выход в финал турнира в Риме Коллинз сразится с Ариной Соболенко.

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