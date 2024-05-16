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Названа дата церемонии жеребьевки Ролан Гаррос

Теннис

Соревнования стартуют 25 мая

Названа дата церемонии жеребьевки Ролан Гаррос

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Церемония жеребьёвки "Ролан Гаррос" пройдёт 23 мая в 14:00 по местному времени. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter) известный журналист Михаил Самульски.

Она состоится в Оранжерейном саду Отей. Жеребьёвка квалификации пройдёт 19 мая.

Напомним, "Ролан Гаррос" — 2024 пройдёт с 25 мая по 9 июня в Париже (Франция). Действующим победителем соревнований является сербский теннисист Новак Джокович.

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